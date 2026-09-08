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ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ LED ದೀಪಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸಲಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ‌ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

LED LIGHTS INSTALLATION
ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 7:28 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ‌ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 90 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 52 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷ ರೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹು-ಧಾ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 42 ಸಾವಿರ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 57 ಸಾವಿರ ಎಲ್​​ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನವಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ LED ದೀಪಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸಲಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ETV Bharat)

ಇದೇ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 2.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಪನಿಯೇ ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ವೆಚ್ಚವೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಳಿಯವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 17 ಕೋಟಿ ರೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

93 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ: ತುಮಕೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​​ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ಬಳಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 93 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿದೆ.

LED lights Installation
ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ (ETV Bharat)

ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು 18 ಸಾವಿರ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇರುವ 46 ಸಾವಿರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್​​ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 11 ಸಾವಿರ ಎಲ್​ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್​ಇ‌ಡಿ ದೀಪಗಳ ಲಕ್ಸ್ ಲೆವಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ (ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್) ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಆಗಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಲಕ್ಸ್ ಲೆವಲ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 25 ರಿಂದ 125 ವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1 ಕೋಟಿ ರೂವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ: ಈ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ವಿ.ಎಚ್. ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ 57 ಸಾವಿರ ಎಲ್​​ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ‌ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 42 ಸಾವಿರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 15 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಎಲ್​​ಇ‌ಡಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದಂತೆ 18 ಸಾವಿರ ಎಲ್​​ಇಡಿ‌ ಲೈಟ್​​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 75 ಸಾವಿರ ಲೈಟ್​​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡಲ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯೇ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸದ್ಯ 52 ಲಕ್ಷದಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರವರೆಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಸ್ಕಾಗೆ‌ 2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಶೇ.47 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ‌ ಎಂದರು.

LED lights Installation
ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ (ETV Bharat)

ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ನವಂಬರ್​​ವರೆಗೂ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯಾಕಾಶವಿದೆ. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 300-400 ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ ‌ಒಳಗೆ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯೇ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

LED LIGHTS
LED LIGHTS IN HUBBALLI DHARWAD
DHARWAD
ಎಲ್​​ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ
LED LIGHTS INSTALLATION

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