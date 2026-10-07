ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಇವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 5:06 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆನಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಗುಲಗುಂಜಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಜಿ (ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್) ಆಧಾರಿತ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5 ಕಡೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಆಧಾರಿತ ದಹನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಶ್ವಾನಗಳ ದಹನ ಇದೆ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ ಘನತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಬಳಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ದಹನ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಿಎನ್ಜಿ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನವ ದಹನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹಗಳ ದಹನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ದಹನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದಹನ ಕೊಠಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹ ಸುಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್ಸಿಎಪಿ)ದ ಅಡಿ ಹುಬ್ಳಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆನಂದ ನಗರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಗುಲಗುಂಜಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾನವ ದಹನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ ಸ್ಮಶಾನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎದುರಿನ ಸ್ಮಶಾನ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವಳಿನಗರದ ಐದು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನದ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೃತರ ಬಂಧುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿ ಮೂಲಕ ಸುಟ್ಟವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ದಹನ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ದಹನ ಮಾಡಲು ಮರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 5,000 ರಿಂದ 6,000 ರೂ. ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ, ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಡದೆ ಮಾನವ ದೇಹ ದಹನಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೃತದೇಹ ಸುಡಲು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಹನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಹನಕ್ಕಿಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೃತ ದೇಹ ಸುಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹವಾಮಾನದ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಸುಡುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮಿಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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