ETV Bharat / state

ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಸೈಕಲ್​ ತುಳಿದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ: ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ಜೀವನಗಾಥೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಲು ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಬೀಸಾಬ್. ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್.

nabisab-dedication-to-selling-bananas-on-a-bicycle-on-one-leg-is-an-inspiration-to-everyone
ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಬೀಸಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಕ್ಷ ದುಂದಿಮನಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 1:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ತನಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲೇ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ, ಊರೂರು ಸುತ್ತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದೇ ಬದುಕಬೇಕು, ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರೆಂಬುದು ಇವರ ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ.

ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಿರುವವರು ನಬೀಸಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಕ್ಷ ದುಂದಿಮನಿ. ಇವರ ವಯಸ್ಸು 62. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಇವರು, ಸದ್ಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳು ಆಯೀಷಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಯೀಷಾ, ಸಾಯಿರಾ, ನಸರೀನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಶುರು ಮಾಡುವ ನಬೀಸಾಬ್ ವೀರಾಪುರದಿಂದ 5 ಕಿ‌‌.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾವ ಮುಗುಟಸಾಬ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಳಿ ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ 11 ಗಂಟೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಊಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಕಲ್ ಲಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ನಬೀಸಾಬ್, ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಮುತ್ನಾಳ, ಕುಕಡೋಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇವರು, ನಿತ್ಯ 20-40 ಕೆ.ಜಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಾರೆ.‌

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಅಪಘಾತ: 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಲಗಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಬೀಸಾಬ್, ಆಯೀಷಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೆ ಆರೈಕೆ ಪಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು?. ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಬಾರದಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರುವುದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ನೀವು ದುಡಿಯುವುದು ಬೇಡ‌. ಆರಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಸುಮ್ಮನಾದ ನಬೀಸಾಬ್ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

nabisab-dedication-to-selling-bananas-on-a-bicycle-on-one-leg-is-an-inspiration-to-everyone
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಬೀಸಾಬ್ ದುಂದಿಮನಿ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಕುಕಡೋಳ್ಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ನಬೀಸಾಬ್ ದುಂದಿಮನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿತು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಎಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಲು ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡಿದೇ ಬದುಕಬೇಕು, ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ತತ್ವ ನನ್ನದು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗದೇ ನಡೆಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಅಂತಾ ನಂಬಿದವನು ನಾನು. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಯಾವತ್ತೂ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇರ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಾಗ ನನಗೇನು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

nabisab-dedication-to-selling-bananas-on-a-bicycle-on-one-leg-is-an-inspiration-to-everyone
ಮಾವ ಮುಗುಟಸಾಬ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಜೊತೆ ನಬೀಸಾಬ್ ದುಂದಿಮನಿ (ETV Bharat)

ದುಡಿದು, ಸುಖಪಡಿ: ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಕೈ ಚಾಚಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ದುಡಿದೇ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದುಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರಿಗೂ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ದುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ದುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದುಡಿ, ಸುಖಪಡಿ ಎಂಬುದು ನಬೀಸಾಬ್ ದುಂದಿಮನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

nabisab-dedication-to-selling-bananas-on-a-bicycle-on-one-leg-is-an-inspiration-to-everyone
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಬೀಸಾಬ್ ದುಂದಿಮನಿ (ETV Bharat)

ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಲ್ಲ: ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಆಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಅಪ್ಪನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಊರವರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರುವುದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರು ದುಡಿದ ಹಣ ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನಿಸು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಗಳು ಆಯೀಷಾ ಹೇಳಿದರು.

ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನಬೀಸಾಬ್ ಅವರ ಮಾವ ಮುಗುಟಸಾಬ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಛಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವ ಅನೇಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಬೀಸಾಬ್ ಕಾಯಕದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

nabisab-dedication-to-selling-bananas-on-a-bicycle-on-one-leg-is-an-inspiration-to-everyone
ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ನಬೀಸಾಬ್ ದುಂದಿಮನಿ (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಬೀಸಾಬ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಕಡೋಳ್ಳಿ ರೈತ ಅರ್ಜುನ ಲಕಮೋಜಿ.

TAGGED:

BELAGAVI
BANANA SELLER
ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ
SINGLE LEG BANANA SELLER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.