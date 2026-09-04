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ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ: ಸಂಕಲ್ಪ, ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಸಾಹಸಿ ಚಾಲಕನ ಮನದಾಳ!

ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀನಗರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

Inspired by a YouTuber, the first Kannadiga to reach Ladakh in an auto
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 2:28 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕರೆಯುವ ಕಡೆಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಡಾಖ್‌ವರೆಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಸಿ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ, ಸರ್ಜಾಪುರದ ನಿವಾಸಿ 35 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಎಂಬ ಸಾಹಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ತಮ್ಮ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಡಾಖ್‌ವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾದಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಸಹ ಕೇವಲ 8-10 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

​ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್, ನಾಗಪುರ, ಆಗ್ರಾ, ದೆಹಲಿ, ಅಮೃತಸರ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀನಗರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 9 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ‘69 ವಂಡರ್‌ಲಸ್ಟ್’ (ನಿಖಿಲ್) ಅವರ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಉಳಿಯದೇ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಳೆ ಆಟೋ ಬದಲು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟೋವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಟೋದ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಆಟೋವನ್ನು ರಫ್ ಅಂಡ್​ ಟಫ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ‌. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1.8 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಖರ್ದುಂಗ್ ಲಾ, ಫೋಟು ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಠಿಣ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 19,024 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಲಾ ಪಾಸ್ ತಲುಪಿದೆ. ​ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಆಟೋ ಓಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲು ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.​ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗಿಲ್ಲ , ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ದೊರೆತರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಹಸಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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