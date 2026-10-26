ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣ; ಶಂಕಿತನ ಮನೆ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ನಾಪತ್ತೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 3:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಜಿ.ಎಂ ಅವರು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪವಿತ್ರಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪವಿತ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಸಂಜೆ ವಾರಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಳೆದಾಟ ನಡೆದಿದೆ.
ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 9 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ರೂಮ್ನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಅವರು ಶೋಧ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಕವಿತಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದ ಆರೋಪದಡಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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