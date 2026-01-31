ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

BULLOCK CART RACE CHIKKAMAGALURU ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯ‌‌ಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸರ್ಕಲ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಘಟ್ಟೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನೇ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಾದು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೂರು, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದೇ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ತುಂಬಿದ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ.

ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ: ಇದೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಅಪಘಾತ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಎತ್ತಿನ‌ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಇದು ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ‌ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಟದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಕಾಲು, ಕೈಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ತರೀಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ‌ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಜ. 28ರಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೀರೂರು ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬವರ ಕಾಲು, ಕೈ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕರಡಿ ದಾಳಿ; ಹೋರಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ರೈತ

TAGGED:

BULLOCK CART RACE
CHIKKAMAGALURU
ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
INSPECTOR INJURED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.