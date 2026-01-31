ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 2:03 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಘಟ್ಟೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನೇ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಾದು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೂರು, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದೇ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ತುಂಬಿದ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ.
ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ: ಇದೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಅಪಘಾತ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಇದು ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಟದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಕಾಲು, ಕೈಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ತರೀಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಜ. 28ರಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೀರೂರು ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬವರ ಕಾಲು, ಕೈ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
