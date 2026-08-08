ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ 2ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದ ದಾಳಿ; ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಜಪ್ತಿ

ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 5 ಮಾಂಸದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Inspection by Food Safety Department officials
2ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂದೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 30 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್.ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 70 ಕೆ.ಜಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಸ್‌ಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ಲೇವರ್‌ನ ಪಾನೀಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 5 ಮಾಂಸದ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ 26 ಹೋಟೆಲ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 26 ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ 35 ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಚಹಾ ಪುಡಿ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಮಟನ್, ಮೀನು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಚೀಸ್, ಪಾಪಡ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಶುಂಟಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿಢೀರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ತಪಾಸಣೆ: 159 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 'ಪಾಸಿಟಿವ್'

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT
BENGALURU
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆ
INSPECTION BY OFFICIALS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.