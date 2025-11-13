ETV Bharat / state

ಭೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ‌ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೀಟ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಕೀಟ ವಿಸ್ಮಯ’ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಈ ಕೀಟ ಜಗತ್ತು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕೃಷಿ‌ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೀಟ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 9:30 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಜಿಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 8.51 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದು 62 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ. ಕೊಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ, ಮತ್ಸದ್ಯೋಮ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ತರಹೇವಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರು.


ಕೀಟ ವಿಸ್ಮಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಕೀಟ ವಿಸ್ಮಯ’ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಈ ಕೀಟ ಜಗತ್ತು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೀಟದ ಬೃಹತ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳ ಹೋದರೆ, ಜೀವಂತ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೀಟಗಳು ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಬಸವನ ಹುಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು, ಕಪರಶುಂಠಿ (ಒನಕೆಮುಂಡಿ ಹುಳ) ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯ, ಆಕರ್ಷಕ ಕೀಟಗಳ ಸಜೀವ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೀಟಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೀಟಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರ, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಕೀಟಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸಲೋಕವೂ ಮೇಳದಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಸು: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಸು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹಸುವನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸಾಕಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಎತ್ತರ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂದ ಇದರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಂಗನೂರು ಈ ಹಸುವುನ ಮೂಲವಾಗ್ದಿದು, ಜೋಡಿ ಹಸುವಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯಿದೆ.

ಮುದ್ದೆ-ಕಾಳುಸಾರು: ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು, ಜಹಾಂಗೀರ್, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಮೊಸರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಊಟ ಬಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ (ಫೋನ್‌ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ)ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮರುಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಯೋಜಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ: ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕರೆ
ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಆಗ್ರಹ

