ಕಾರವಾರ: ಕೈದಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲರಳಿದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಕೈದಿಗಳು ಸುಂದರ, ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 10, 2026 at 1:13 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜೈಲು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವ ‘ಸುಧಾರಣಾ ಗೃಹ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಜೈಲುಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳ ಕೈಗಳು ಈಗ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ.
ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ 25 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇವರು ಜೈಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕೈಚೀಲಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡದೆ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಗದದ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈದಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕರಕುಶಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ಅಪರಾಧದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪೋ, ಒಪ್ಪೋ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಕೋಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಕೈದಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗದೇ, ಅವರ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈದಿಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
"ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಡಿಐಜಿಪಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ “ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ” ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ನುರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮರುಪಾವತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೈದಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೂ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಗೆ-ಬಗೆಯ ಜಾತಿಯ ಹೂವಿನ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಛಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು, ಸ್ವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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