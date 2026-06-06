ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಕೊಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ
ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿಸಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 7:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಷಯ ನಗರದ ಡಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಷ್ಟೇ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯು ಮಲಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚಾಲಕ ಬೇಕೆಂದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲಕನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾಯಿಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನರಳಾಡಿ ನರಳಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ಉದ್ಧಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಹುಳಿಮಾವು ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಭಿನವ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಳಿಮಾವು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸಾವು: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು, ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಆನೇಕಲ್ ಹುಸ್ಕೂರು ಬಳಿಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 40 ವರ್ಷದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ 36 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿರ್ಜಾರಸ್ತೆಯ ಅಪೋಲೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದಂಪತಿ ಕೃಷಿ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಲು ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಸಿದಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ತಾಕಿ ಲಾರಿಯಡಿಗೆ ದಂಪತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡರಸ್ತೆಗೆ ತುಸು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲಾರಿಯ ನಡುವೆ ಇವರ ಬೈಕ್ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಪೋಲೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಬೈಕ್ಗಳಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸೈಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಸೈಡ್ಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಇವರ ಬೈಕ್ ತಾಗಿ ಅವರು ಲಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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