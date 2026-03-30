ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚು: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ- ಮಹೇಶ್
Published : March 30, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 5:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಹಿತಕರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುತ್ತದೊಳಗೆ, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಭೂತಾಪ ಜೀವಸಂಕಟ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇರಲಾರದ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸಂಚರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದೇಕೆ, ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಅವುಗಳು ಪೊದೆಗಳಿಂದ, ಹುತ್ತಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಾವು, ನಾಗರಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹಾವು ಶ್ರೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ: ಹಾವು ಶ್ರೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ (ಮನುಷ್ಯ) ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಭಾಗ, ಬಾತ್ ರೂಮ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಂಪಾದ ಜಾಗ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇರುವುದು, ಸೌದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವುದು, ಒಣಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ (12:00-4:00) ಸಂಜೆ ವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೆಲ ಕೂಡ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದೇ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಜಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡ್ನ್, ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಚೆಂಡು ಚರಂಡಿ ಒಳಗೋ ಅಥವಾ ಇತರೆ ತಗ್ಗು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹುಷಾರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಾಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರೆಯಲು ಬಂದಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇವುಗಳು ತಂಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ಯಾಮ್.
ಹಾರುವ ಹಾವು: ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಪೂರಿತ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು, ಮಂಡಲದ ಹಾವು, ರಕ್ತ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುಹಾವು. ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ. ರಕ್ತ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಾಣುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ನಾಗರಹಾವು, ಮಂಡಲದ ಹಾವು, ರಕ್ತ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಹುಷಾರಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಾವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
