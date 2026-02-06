ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಿಂದ 36,474 ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 36,474 ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 10:34 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವು 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 36,474 ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡದ ಹಾಗೂ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಸಂಬಂಧ 241 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 45.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸೇರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 69,471 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 36,474 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಬರಹ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 32,997 ದ್ವಿತೀಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ರಾಮನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ: ರಾಜ್ಯದ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.85ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಘೋಷಣೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾ ಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಫಾರಸುಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳು:
- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ - 11,195
- ಕಂದಾಯ - 5,384
- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ - 4,336
- ಶಿಕ್ಷಣ - 1,537
- ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ - 1,328
- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ - 1,280
- ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ - 10,473
- ಆರೋಗ್ಯ - 959
- ಕೈಗಾರಿಕೆ - 803
- ಅರಣ್ಯ - 555
- ಕೃಷಿ - 531
ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ:
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 6,361
- ಬೆಳಗಾವಿ - 3,388
- ರಾಯಚೂರು - 2,123
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 1,999
- ವಿಜಯಪುರ - 1,951
- ಕೋಲಾರ - 1,605
- ಧಾರವಾಡ - 1,483
- ಕಲಬುರಗಿ - 1,337
- ಹಾವೇರಿ - 1,033
- ತುಮಕೂರು - 991
