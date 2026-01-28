ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಾಲ್: ಇದರಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗ, ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಆಕೃತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಂದಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : January 28, 2026 at 8:51 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು, ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ - ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
''ಗ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ'' ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಘಡಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ವಹಿಸಿರುವ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ''ಗ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್ ಬಾಲ್''ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಬಾಲ್ (ಚೆಂಡು) ಆಕೃತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಂದಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ತಡಗೆ ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ವಿಶೇಷತೆ: 400 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಂತಹ ಡೈ-ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬಾಲ್ ಒಳಗಿನ ಪೌಡರ್ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಎಕ್ಯುಪ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಕೆ: ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಆಸತ್ರೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ''ಸ್ಟವ್ ಬರ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಐದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಪಿ ಅವರ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಶನ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿಯೋ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅಯ್ಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಈ ಇದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರಡುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಜೀವ, ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೈಯರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೇ ಸಾಕು ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 10 ಮೀಟರ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ - ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಫ್. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರ ವಸಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಉಪಯೋಗದ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬುದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಧನ. ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತಾಗಿದ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಡಿದು, ಬಾಲ್ ಒಳಗಿನ ಪೌಡರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗೆ ತುಂಬುವ ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ: ಓರ್ವ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ