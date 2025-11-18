ಹಾವೇರಿ: ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ; ಮಗು ಸಾವು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಗಿರೀಶ್ ಕರಬಣ್ಣನವರ್ (30) ಅವರು ಹೆತ್ತ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೂಪಾ ಸಂಬಂಧಿ ನಂದಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ರೆ? ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇಷ್ಟು ಜನ ನರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಬೆಡ್ನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಮಗು ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದರೂ ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ರೂಪಾಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ರೂಪಾ ಮೈದುನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪಿ. ಆರ್. ಹಾವನೂರ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ''ರೂಪಾ ಎಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆರಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಶುರುವಾದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಗು ತೀರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
