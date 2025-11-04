ETV Bharat / state

ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಇಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮ: ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ

ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹರವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Tiger Capture Operation
ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 6:06 PM IST

1 Min Read
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ‌ಹುಲಿ ಉಪಟಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಂದು ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಗಳ‌ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಎಸಿಎಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೇಜ್ ಆದ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಬೋನನ್ನು ಹುಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಚಾತುರ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕಲ್ಪುರ, ಹರವೆ, ಕಾಳನಹುಂಡಿ, ದೇಶಿಗೌಡನಪುರ, ಮೇಗಲಹುಂಡಿ, ಕಗ್ಗಳಿಪುರ, ಹಳೇಪುರ ನಂಜದೇವನಪುರ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಇಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​: ಹುಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ನಾವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೇ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಯವಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹುಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ನಾವುಗಳು ಯಾರೂ ಜಮೀನಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೈತ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೈತರ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು 5-6 ದಿನ ಜಮೀನಿನತ್ತ ಮುಖ‌ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರೈತರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೈತ ಮಾದಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಯಶ ಕಂಡು ರೈತರ ಆತಂಕ, ಭಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್​ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕಿದೆ.

