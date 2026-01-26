ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Indira Priyadarshini Mini Zoo
ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಆನಗೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಮೃಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಗಳ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

45 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಮೃಗಾಲಯ: ಇಡೀ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಂಕಿ ದಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕರಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್, ನವಿಲು, ಗಿಳಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಮೃಗಾಲಯ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ‌ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುವಂತಾಗಿದೆ‌. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ‌ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 45 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾಡಲು ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಹಾರ, ಶಾಸಕರು ಗರಂ: ದಿಢೀರ್ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮೃಗಾಲಯದ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಗರಂ‌ ಆದರು.‌ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಹುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ‌ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.‌ ಇನ್ನು ಮೃಗಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದರು. ಆಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕಾರಣ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾಜಿ‌ ಸಚಿವೆ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕನಸು ಇದು. ನಾಗಮ್ಮ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ, ಇದನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಿಎಫ್ಓ ಅವರು ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು‌ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮೃಗಾಲಯ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಚಿವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ 45 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಿರಿ ಮೃಗಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಗಿರುವ ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ‌. ವಿದ್ಯುತ್​ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೃಗಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಡಿಎಫ್ಓ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕರಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್, ನವೀಲು ಗಿಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಮೃಗಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಮೃಗಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಕ್ಸ್​ಪೆನ್ಷನ್​ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿರುವ ಮೃಗಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಎದುರುಗಿರುವ 44-45 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.‌

DAVANAGERE
ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ
INDIRA PRIYADARSHINI MINI ZOO

