ಮೇ 1 ರಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ?; ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ?

ಮೇ 1 ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವರದಿಗಾರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Shivamogga Airport
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 2:13 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವಾದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಮೇ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ‌ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನದ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ತನ್ನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ‌ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ‌.

ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಇರುವುದು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುಸು ಮುರುಸು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೈಲೆಟ್​ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ನಂತರ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ, ಪೈಲಟ್ ಹಾರಾಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಲೆಟ್​ಗಳು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ, ಬೇರೊಂದು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. 11:30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಲಿ 2:30ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ, ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಈಗ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದು ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ‌ ಕಡಿತ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿ‌ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಓರ್ವ ಪೈಲೆಟ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಈಗ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನಗಳು ಸಹ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, 'ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪೈಲೆಟ್​ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಮಾನ ಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟು ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

