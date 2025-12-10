ETV Bharat / state

ಇಂಡಿಗೋ‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಂಗಾಲಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸಿದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ: ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದ ಅಡೆತಡೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Hubballi Railway Station
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪೈಲೆಟ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟವನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಐದಾರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದುಂಟು. ಹನಿಮೂನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದಿರುವುದುಂಟು.

ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಜವಾಗಿ ರೈಲಿನತ್ತ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೆಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳು ರಶ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಪುಣೆ, ಪುಣೆ - ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಚೆನ್ನೈ, ಯಶವಂತಪುರ - ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ, ಸಂತಾಗಾಚಿ - ಯಲಹಂಕ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ - ಬೆಂಗಳೂರು, ಎರ್ನಾಕುಲಂ - ಯಲಹಂಕ, ಅಜ್ಮೀರ್- ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಶವಂತಪುರ-ಅಜ್ಜರ್, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ‌ಕನಮಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಿ. 6ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿ. 7 ಮತ್ತು 8 ಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಡಾಟ ಆರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು- ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ 4 ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ದೆಹಲಿ ‌ನಡುವೆ 4 ರೈಲು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಪುಣೆ 4 ರೈಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸತ್ರಾಗಂಜ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ 2 ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ- ಬೆಂಗಳೂರು‌ ಮಧ್ಯೆ 2 ರೈಲು, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯೆ 1 ರೈಲು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಮೀರ ‌- ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ 2 ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಪ್​ ಅಂಡ್​ ಡೌನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ‌ 19 ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದರು.

ಇವೆಲ್ಲ ರೈಲುಗಳು ಅತೀ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಜನದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 19 ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿಮಾನಗಳ ಓಡಾಟ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಶ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಯಥಾಸ್ಥಿಯತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ‌ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಗೋ‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ದೆಹಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಮುಂಬೈ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಹೈದರಾಬಾದ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಪುಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮುಂದಿ‌ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ವಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು 250 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು

TAGGED:

DHARWAD
HUBBALLI RAILWAY STATION
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ
ಇಂಡಿಗೋ‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
INDIGO CRISIS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.