ಗಡಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭದ್ರತೆವರೆಗೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಅನಾವರಣ
ಈ ಮಾನವಾಕಾರದ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 5:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಕ್ಷಣಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ವದೇಶಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. 'ಪರಮ್' ಮತ್ತು 'ತಾರಾ' ಎಂಬ ಎರಡು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಾನವಾಕಾರದ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಬಿಐಇಸಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ 50,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ರೋಬೋಟ್ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾನು ಸಿಂಗ್, 'ಪರಮ್' ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 12 ಆ್ಯಕ್ಚುವೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25 ರಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವಾಕಾರದ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿರುವ 'ತಾರಾ' ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊರಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ 10 ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಯಮಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಮ್ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ತಾರಾ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಡಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಗಮ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತವೂ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಐ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಐ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಝೋನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಐ ಹಬ್, ಕೆ-ಹೀಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೇರಿವೆ.
ಐಐಐಟಿ - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಐ ಹಬ್, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 63,200 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗೂಗಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್, ಪೆಗಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸರ್ವಂ ಎಐ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ.ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ: ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ' ಎಂಬ ಅಧಿವೇಶನವು ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕಲಚೇತನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗ: ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಜಸ್ಪೇ ಮತ್ತು ಸರ್ವಂ ಎಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯೋಗಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಎಐ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅದರ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದವರೆಗಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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