ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಮುರಗೋಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ
ಸುಮಾರು 9.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 'ಮುರಗೋಡ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಫೌಂಡೇಷನ್' ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 9:16 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಭರಣವೇ ಸಿಂಗಾರ. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗೌರವ. ಹಸಿರು ಬಳೆ ತೊಟ್ಟ ಈ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಸೊಬಗು, ಸಿಂಗಾರ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಆದರೆ, ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಳೆಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳೆ ತಯಾರಕರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 4 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಜಗಾರ ಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹9.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 'ಮುರಗೋಡ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಫೌಂಡೇಷನ್' ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 'ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹಕ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ.27ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಆಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಟಕ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಮುರಗೋಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ.
ಮುರಗೋಡದಲ್ಲಿವೆ 30 ಭಟ್ಟಿಗಳು: ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 30 ಬಳೆ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 1500 ಜನ ಇದರಿಂದ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳೆ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಘಟಕ(ಭಟ್ಟಿ)ದಲ್ಲಿ 13 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿತ್ಯ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ 12 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 18 ಸಾವಿರ ಬಳೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ 1,150 ರೂ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಐದೂವರೇ ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಖಂಡ ಬಳೆಗೆ ಮುರಗೋಡ ಫೇಮಸ್ಸು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತುಣಕುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮುರಗೋಡ ಬಳೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತುಣಕು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಬಳೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಕರಾಡ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ಮೀರಜ, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಸತಾರಾ, ಬೀಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಳೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಜಗಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು 2018ರಲ್ಲಿ ಫೀರೋಜಾಬಾದ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಕೆ: ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಳೆ ಚೂರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೇವಲ 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ 1 ಬಳೆಗೆ 70 ಪೈಸೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಬಳೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಯಾರಕ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಜಗಾರ.
ಬರುವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ 9.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು 'ಮುರಗೋಡ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಫೌಂಡೇಷನ್', ಶೇ.15ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ತರಬೇತಿ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿ, ಬರುವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಬಳೆ ಆಟ: ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್, ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸುವ ಭಟ್ಟಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಣ್ಣಿನ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಒಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳೆ ಚೂರು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳಿನಿಂದ(ನಾರ್ಚ) ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಹೊರತೆಗೆದು ಗದ್ದಿಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಂಖಾಕೃತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳ ಬಳೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಆಟವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಲು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು.
ಬಳೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಜಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಲೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗೂಡಿನ 6 ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಚೂರು ತುಂಬುತ್ತೇವೆ. ಗೂಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನೆಲವನ್ನು ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕಾಜಿನ ದ್ರವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಬಳೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಳೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಣಬಿನಿಂದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಳೆಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಳೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಬಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಣಸಾಟ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇದೇ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಯಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾಜಗಾರ.
ಊರಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಲಸ: ಶಾನೂರ ಜಮಾದಾರ, ನಾನು ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರವರೆಗೆ 3 ಸಾವಿರ ಬಳೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ 800 ರೂ., ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 350 ರೂ. ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಆಗ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದ್ದ ಊರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುರಗೋಡದ 1500 ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಳೆ ಉದ್ಯಮ ಆಸರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.
