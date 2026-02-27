ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಂಜದೀಪ್
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಂಜದೀಪ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಸಮ್ಬೆರಿನ್ ವಾರ್ಪೇರ್ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 27, 2026 at 7:59 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಸ್ತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಂಜದೀಪ್' ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ.ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.
“अद्वितीय शत्रु विध्वंसक” - The Dolphin Hunter pic.twitter.com/tAjc80rOrf
ಕಾರವಾರದ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರು, ಕರಾವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಜದೀಪ್ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ನೌಕೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಆಂಟಿ-ಸಬ್ಮರೀನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್' ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ನೌಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಜಿಆರ್ಎಸ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಶೇಕಡ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯವಾಗಿವೆ. 77 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 25 ನಾಟ್ಸ್ (ಸುಮಾರು 46 ಕಿ.ಮೀ) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸುಧಾರಿತ ಸೋನಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಗನ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
