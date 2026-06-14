ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವೇಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : June 14, 2026 at 10:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೇಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತೀಯ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿನಾಶದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಜನತೆಯನ್ನು ಹೀಗಳೆದು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲುತ್ತೇನೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ವೇಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ದುರ್ಬಲ ಭಾರತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮೂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭೀತಿಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
Smt @nsitharaman's attended @BJP4Karnataka's ‘Vikasitha Bharatha Sankalpa Samavesh’ program in Bengaluru, Karnataka.— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 14, 2026
She also addressed the gathering on the occasion. pic.twitter.com/82IcRCf27Q
ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 25 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 12 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ನಂತಹ ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ 15 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 10 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹರಿದಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 2014 ಮತ್ತು 2026ರ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದೆ. 2004-14ರಲ್ಲಿ 82,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆದಿದೆ. 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 63,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡೆದ 76% ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 60% ಅಗ್ಗದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 2014ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 8,100 ಕಿ.ಮೀ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 96.5% ರೈಲ್ವೇ ಹಳಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 10+ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪಿಎಂ ಜನಧನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.9 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಿಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ನೆರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 31.7 ಲಕ್ಷ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಿಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ 87 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 41 ಲಕ್ಷ ಉಜ್ವಲ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.67 ಕೋಟಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2.60 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 49 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1,610ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡಿದರು.
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮನವಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 2019ರಿಂದ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಮರ್ಜ್(ವಿಲೀನ) ಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಿ. ಸಚಿವರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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