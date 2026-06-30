ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ
ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಮುದ್ರ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
Published : June 30, 2026 at 11:28 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯು (ಐಸಿಜಿ), ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 29 ಜೂನ್ 2026ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ಸವಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ (SAR) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 'ಮಂಜು ಮಾತಾ' (IFB Manju Matha) ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 33 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ ಆರ್ಟಿ (VHF RT) ತುರ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ 'ಸಚೇತ್' (ICGS Sachet) ಹಡಗು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಸಮುದ್ರದ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲ್ (ದೋಣಿಯ ತಳಭಾಗ) ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಐಸಿಜಿ, ನೆರವು ನೀಡಲು ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು.
ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಮುದ್ರ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತೆ (visibility) ಮತ್ತು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ನಾವಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಐಸಿಜಿಎಸ್ ಸಚೇತ್ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಾರ್ಹ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡರು ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಚಲವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ರಿಮೋಟ್-ಆಪರೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ಬಾಯ್ಸ್' (ದೂರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸಾಧನಗಳು) ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿ ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರಂತರ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಜನರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಸಮುದ್ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಧೈರ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯು ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾದ "ವಯಂ ರಕ್ಷಾಮಃ" (ನಾವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವವರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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