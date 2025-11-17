ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ; ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, 'ಕಿಯೋ' ಪಿಸಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಭೆಗಳು, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2025 at 6:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 28ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧಿಸುವ' ಸಮಾವೇಶವು ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಬಯೋಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯೂ ಅಗಿರುವ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ, ಆ್ಯಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ʼಬಿಟಿಎಸ್ʼನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವವರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಲೆ ರೂಪಿಸಲಿರುವ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂದಾಜು 10,000 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಚಿಂತನ - ಮಂಥನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶ ನವೋದ್ಯಮ, ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಉದ್ದಿಮೆ ಪರಿಕರಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಧ್ಯೇಯದ (ಫ್ಯೂಚರೈಸ್) ಈ ವರ್ಷದ ಶೃಂಗಸಭೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಡೀಪ್ಟೆಕ್, ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಟೆಕ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಟೆಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊ–ಸೆಮಿಕಾನ್, ಡಿಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್, ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ಲೋಕ (ಎಐ ಯೂನಿವರ್ಸ್) ಹೆಸರಿನ ಉಪ ಸಭೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (ಫಿನ್ವರ್ಸ್) ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆಗಳೂ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇತರ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದ ಸಹಯೋಗ, ನೆರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವ- ವಿಷಯಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಶಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಭೆಗಳು, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 30 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾ.ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್, ಸ್ಯಾಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾಧರನ್, ಕಿಂಡ್ರಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಲಿಂಗರಾಜು ಸಾವ್ಕಾರ್, ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಟೆಕ್ ಮೇಳ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ʼಪಾಲುದಾರ ದೇಶʼವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಕಂಟ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಕಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಉರುಗ್ವೆ, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಸಿಂಗಪುರ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್- ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಭಾಗಿ: ಶೃಂಗಸಭೆಯು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವವರ ಸಮಾವೇಶದೊಂದಿಗೆ (ಎಫ್ಎಂಸಿ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು, ಸಮರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣಗಳನ್ನು ಇದು ಒಂದೆಡೆ ತರಲಿದೆ. ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ವೊಕ್ಟ್ರೊನಿಕಾ ಹಾಗೂ ಸುಹಾನಿ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಸಿಂಫೊನಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಲೇಖಕ ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಷಣಗಳು, ಕೈವಲ್ಯ ವೋಹ್ರಾ (ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ, ಜೆಪ್ಟೊ) ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಜಾಣ್ಮೆ, ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಕರ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ದೃಢಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕ ಸಭೆ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ʼಮೆಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ʼನಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಸಹ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ, ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
