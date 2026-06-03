ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಮುಕ್ತ ಮಾತು
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 3, 2026 at 11:09 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 22 ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 7ನೇ ತಂಡದ 1 ಸಾವಿರದ 250 ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ ಜೂನ್ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರರ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಶಾಲಾಗ್ರ ಸಾರಂಗ ಪೈಲಟ್ ತಂಡದಿಂದ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೂನ್ 3, 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಂಗ ಎಂದರೆ ನವಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನವಿಲು ಹೇಗೆ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾರಂಗ ತಂಡದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದ್ಯೋತಕ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾರಂಗ ತಂಡದ 10 ಜನ ಅನುಭವಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ 5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾರಂಗ ತಂಡದ ಸೈನಿಕ ಶಿಸ್ತು, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಸಾರಂಗ ತಂಡ 2004ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 390ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾರಂಗ ತಂಡದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶು, ಪೈಲಟ್ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದರು.
15 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪೈಲಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಸಾಗರ ದುಮ್ರೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾರಂಗ(ನವಿಲು)ದಂತಹ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಟಿಕ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹಾಜರಿರಲಿರುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಮೂರು ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇ 13ರಂದು ಪುಣೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಸಾಗರ ದುಮ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ: ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರ ವಾಯುಪಡೆ, ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೈಲಟ್ ಅಂಕಿತಾ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
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