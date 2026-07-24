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ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿ: ಕರಾವಳಿಯ ಗೋಡಂಬಿ, ಕಾಫಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಗಿಲು

ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿ ಯುಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

British Deputy High Commissioner to Karnataka Chandru Iyer
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಚಂದ್ರು ಅಯ್ಯರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 8:45 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ನಡುವೆ ನೂತನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 'ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ' (Comprehensive Economic and Trade Agreement - Free Trade Agreement) ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಯುಕೆಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಮದು ಸುಂಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಕಡಿತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಚಂದ್ರು ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಗ್ರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗಲಿರುವ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ:

ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿ (ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಿಂದಲೇ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ) ಯುಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಸಮುದ್ರಾಹಾರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸೀಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಸಿಗಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯುಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಪಬ್ಬಾಸ್ ನ 'ಗಡ್‌ಬಡ್' ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್, ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳಿಗೂ ಯುಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ.

ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು ಆಮದು: ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಯುಕೆಗೆ ಮೀನು ರಫ್ತಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಸಾಲ್ಮನ್' (Scottish Salmon) ಮೀನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಮದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕರಾವಳಿಗೆ?

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿವಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಕಾಸ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರೋ ಸ್ಕೂಲ್ (Harrow School) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಗಳು ಬರುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು.

ಚಿವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ (Chevening Scholarship): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ 5 ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 100% ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು 'ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವರ್ಕ್ ವೀಸಾ' ಅವಕಾಶ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿ: ಈ ಹಿಂದೆ 43 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಇದ್ದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗಾಗಲೇ 48 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಮತ್ತೆ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿ: ಜುಲೈ 15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ಯುಕೆಗೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಂದಾಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟೇನರ್ ಡೆಪೋದಿಂದ ಯುಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ: ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಎಫ್‌ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಹೈಕಮಿಷನ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

DAKSHINAKANNADA
ಭಾರತ ಯುಕೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
BRITISH DEPUTY HIGH COMMISSIONER
CHANDRU IYER
INDIA UK FREE TRADE AGREEMENT

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