ಕೂದಲಿಗಿಂತ 40 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದ 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ನಿಖರತೆಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಯಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭಾರತ
ಕೂದಲಿಗಿಂತ 40 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದ 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ನಿಖರತೆಯ 5 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಎನ್ಸಿ ಎಂಬ ಸ್ವದೇಶಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 8:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಭಾರತವು 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 5 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಸಿಎನ್ಸಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವುವವರಿಗೆ ಇದೋ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ನಿಖರತೆಯ 5 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಸಿಎನ್ಸಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
For those calling our manufacturing as screwdriver technology: Designed in India, Made in India 5-axes precision CNC machines with the accuracy of 2 microns! For reference, the thickness of human hair is about 80 microns. (5-axes = x, y, z, rotate, turn) This is the way electronics and semiconductor manufacturing ecosystem is taking shape. India now manufacturing things that go into things that go into things…— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 14, 2026
2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಎಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು. ಮಾನವನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪ 80 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳು. ಅಂದರೆ, ಈ ಯಂತ್ರವು ಕೂದಲಿಗಿಂತ 40 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆರಿಯಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಚಿವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಥೆರಿಯಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಧಾರಿತ ಸಿಎನ್ಸಿ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, "ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧತೆವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ನಿಖರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಯಂತ್ರವು 0.002 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮಾನವ ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪದ ಸುಮಾರು 1/40 ನೇ ಭಾಗದಷ್ಟು. ಕೂದಲು ಸುಮಾರು 80 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಂತ್ರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಚಲನಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 5 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಸಿಎನ್ಸಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬದಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಆಶಯದಂತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥೆರಿಯಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಘಟಕವು 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳವರೆಗಿನ ನಿಖರತೆಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಘಟಕಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
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