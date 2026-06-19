ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಧನೆ
ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯುವಕ ಕೌಶಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 2:46 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯುವಕ ಕೌಶಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಅವರು, ಕಾಲನ್ನೇ ಕೈಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಲೆಕೆಳಗಿನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಚಿಕಾರಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೌಶಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪೋಷಕರು, ಆತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಆತನ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೇ ಓದುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೌಶಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರಕಲೆಯತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ ಸ್ವತಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್, ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಸಾಧನವಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಹಲವರು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೌಶಿಕ್, ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಲೆಕೆಳಗಿನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅವರು, ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು (ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಿಕ್, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳು, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೃತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ' ಎಂದು ಕೌಶಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಛಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಮೀರಿದ ಕೌಶಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಾಧನೆಗೆ ದೇಹವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
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