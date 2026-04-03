ETV Bharat / state

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದರೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ

ಯಾರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ಕರೆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಮತ ಪ್ರಚಾರ
ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನೇರಾನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸೇರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ನ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯವು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಸೇರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಲಿಗೆ‌ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್​ ಶೋ ಮಾಡಿ ಖಾದರ್​ ಆದಿಲ್​ ಬಾಷಾ ಅವರ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹ್ಮದ್​ ನಗರದ ಮದೀನ ಆಟೋ ನಿಲ್ಧಾಣದಿಂದ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಬೃಹತ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್​​ ಸ್ಲಂನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ, ಅರಳಿ ಮರ ವೃತ್ತ ತನಕ ರ‍್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಿವನಗರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಮ್​ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಅವರ ಪರ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಿಲ್​​ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದರು ಅದು ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ದಿನ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ತಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಠೇವಣಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಮಾತು: ನಮ್ಮ‌ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಯುವಕರು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನೂ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸಂಗಣ್ಣನವರು (ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್) ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಿಕ್ಕಿದವರು (ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ, ಡಿಕೆಶಿ) ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೇ ಉದ್ಭವಿಸಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ‌ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಚರಂಡಿ, ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತೆ‌ ಅದರಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ರ‍್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಬಲಬಂದಂತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಯುವಕರು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ಕರೆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

TAGGED:

DAVANAGERE
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ
ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ
ಮತ ಪ್ರಚಾರ
KHADER ADIL BASHA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.