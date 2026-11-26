ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರ ಅತಿಕ್ರಮಣ; ದಂಡದ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರು ಗಡಿ ದಾಟಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 1:30 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೀನುಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಕುರಿತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಬಲವರ್ಧನೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನುಗಾರರ ದಂಡದ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ:
₹5,000 vs ₹2 ಲಕ್ಷ ದಂಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೀನುಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇವಲ ₹5,000 ದಂಡ (ಹಾಗೂ ಹಿಡಿದ ಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯ) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ: "ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯುವ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಂಡವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಹೊಸ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: "ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಗಸ್ತು ಬೋಟ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬೋಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ: 'ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೀರ್ಪು, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ'- "ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತರಲು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಸ್ಐಟಿ (SIT) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು".
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳೇ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿ. ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (SAF) ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ (SAF) ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದುಬರಲು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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