ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರ
ದೇವಿಯರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 17, 2026 at 3:36 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದಯನಗರದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶಮೀಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ: ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿಹಬ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಮೀವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರದಂಗ ಇರೋಣಾ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬನ್ನಿಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಶಮೀಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಶಮೀಶ್ವರಿಯ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ದಂಡು ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಬನ್ನಿಗಿಡ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಮೀಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಮೀ ಬನ್ನಿಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಮೀಶ್ವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಮೀಶ್ವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನುಪಮಾ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ್, "ಉದಯನಗರದಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಚೌಡಮ್ಮದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಿಯರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ನಗರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂಭತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತೈದಿಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಮಮತಾ ಮಳ್ಳಿಮಠ, "ಶಮೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಮೀವೃಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಮೀಶ್ವರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಮೀಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶಮೀಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ-ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು-ಬಳೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಉಡಿ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರು ಏನೆಲ್ಲಾ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದುರ್ಗೆಯರರಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಮತಾ ಮಳ್ಳಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026: ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ, ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇನು? ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್