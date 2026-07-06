ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿ, ನಾದಿನಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ: ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ
ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗಲ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : July 6, 2026 at 8:16 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕುಡುಕ ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿಯನ್ನು ಪತಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು, ಕೋಲಾರದ ಗಲ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಜೆಜೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಮಾ (25), ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರೇಷ್ಮಾ(18)ರನ್ನು ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಆರೋಪಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ಶಮಾ ಆರೋಪಿ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ನನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ. ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ಕೋಲಾರದ ಗಲ್ ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗೆ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಇತ್ತು. ಸಂಸಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಶಮಾ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಿರಿಯರು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ, "6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಆರೋಪಿ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶಮಾ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಜುಲೈ 5 ರ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಲಾರದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ" ತಿಳಿಸಿದರು.
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