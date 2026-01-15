ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇತು: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಜತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂವಾದ
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಮಿಸ್ ಓರ್ಲಿ ವೈಟ್ಜ್ಮನ್ ಜತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (KCCI) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಮಿಸ್ ಓರ್ಲಿ ವೈಟ್ಜ್ಮನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಬಿ. ಅಹ್ಮದ್ ಮುದಾಸಿರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದ ಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರದ್ದೇ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಸ್ರೇಲ್ cutting-edge technologiesಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ‘ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಲ್ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಿಂದ ಸ್ಕೆಲ್ಅಪ್ಗೆ ಸಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಸಹಕಾರದ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಅಡಗಿದೆ" ಎಂದು ಮುದಾಸಿರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮ್ಯತೆ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕರಾವಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಯಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯದ ಹಂತಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30–40 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. MRPL, CAMPCO, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಉದ್ಯಮ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು 'ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್' ಎಂದು ಮುದಾಸಿರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿಗದಿತ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಮಿಸ್ ಓರ್ಲಿ ವೈಟ್ಜ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಂಗಳೂರು ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನಗರದ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ಕರಾವಳಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರ Back to Mangalore, BOLPU ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್, ಪಾಲಿಹೌಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಅವಕಾಶ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಂಗಳೂರು–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಹಕಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
