ಇನ್ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಹುಷಾರ್!: ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿ
Published : January 16, 2026 at 10:02 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ವಾನಹ ಸವಾರರ ಮನೆಗೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಬರಲಿದೆ. ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ವೇಗದ ಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದದ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕುವುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿತ್ಯ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಶ್ವತ ವಿಕಲಚೇತನರಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಘಾತಕಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಸವಾರರ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.
ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಐಟಿಎಂಸ್: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಐಟಿಎಂಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸುಮಾರು 6 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹದ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರ್ನಿಂದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಸವಾರರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ದ ಚಾಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಐಟಿಎಂಸ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ಏನಂತಾರೆ?: ಐಟಿಎಂಎಸ್ನಿಂದ 41 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖಚರ್ಯೆ ನೋಡಬಹುದು. ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ನೋಡಬಹುದು. ವಾಹನದ ಬಣ್ಣ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರುಜುವಾತಾದರೆ ಅವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಾಗರೀಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ.
ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸವಾರರು: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಗರೀಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ದಟತನದ ಚಾಲನೆ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇಗದ ಮಿತಿ ದಾಟಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಿಎಂಸ್ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯಾದರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಲಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ತಿಳಿಸಿದರು.
