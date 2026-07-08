ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ತೆರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ
ತೆರವು ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ದಿಢೀರ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 8, 2026 at 8:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಏಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಿದೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಎತ್ತಂಗಡಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 2014ರ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಬಡ ಜನರನ್ನು, ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಅಮಾನವೀಯವಾದದ್ದು. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 2014ರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲ ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್ ರೊಝಾರಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ರು.
''ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಎಸಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನು ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೋಟು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡವ್ರೆ'' ಎಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸೀಮ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
''ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಇದಿರಾ ಅಥವಾ ಬಡವರ ಪರ ಇದಿರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾದ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿಕೊಡಿ'' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಲ್ಲು ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
''ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಪ್ರತಿದಿನ 500 ರಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಜ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವೋಟು ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಿರಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದವ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು. ವೋಟ ಕೇಳೋಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದು, ಜೀವನ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ಹೇಗೆ'' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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