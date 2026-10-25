ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಹವಾ: ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ!
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಯುವ ಸಮೂಹದ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
Published : October 25, 2026 at 9:09 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುವ ಭಂಗಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಯುವ ಸಮೂಹದ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.
ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮನ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ, ಅರಮನೆ ಅವಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು, ಕೋಟೆ-ಅರಮನೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಖುಷಿ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ, ಇಂದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಯುವಜನರ ನಗು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿತ್ತೂರಿನತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಯುವಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಭೇಟಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಟೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಡೆಗಳು, ಅರಮನೆ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಒಳಾಂಗಣ, ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಗೋಡೆ, ಹೊರಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ರೇಮ್ಗಾಗಿ ಕಸರತ್ತುಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಗು, ಹರಟೆ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಸೊಬಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಹುತೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ: ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಸಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಅಂತೂ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
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