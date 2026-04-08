ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ತುಂಬಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಾರ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಸುದೇವ್‌, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ.

MURDER CASE
ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ
Published : April 8, 2026 at 7:54 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಬಸುದೇವ್‌ ಮಲ್ಲಿಕ್‌(30) ಬಂಧಿತ. ಮಾ.26ರಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಸುನೀಲ್‌ ನಾಯಕ್‌(42) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರ್‌ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಸುನೀಲ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಮತ್ತು ಬಸುದೇವ್‌ ಮಲ್ಲಿಕ್‌ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯ ಯಾರಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುನೀಲ್‌ ನಾಯಕ್‌ ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯು ಸುನೀಲ್‌ ನಾಯಕ್​ನ ಪತ್ನಿ ಜತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಸುನೀಲ್‌, ಮನೆ ಬಳಿ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಡೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣೆಗೆಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಸುದೇವ್‌ ಮಲ್ಲಿಕ್‌, ಸುನೀಲ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಜತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಮಾ.26ರಂದು ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಬಾರ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ, ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ತುಂಬಿ ಬಾರ್‌ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎ.ನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪ: ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ: ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪತಿಯು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಕುಟುಂಬವು ನಾಗಸಂದ್ರದ ರುಕ್ಮೀಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಏ.2ರಂದು ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿನಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಳಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ.

ಆರೋಪಿಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದ. ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಊರಿನವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಡೂಟ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ. ಎಲೆಕ್ಷನ್​ಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಏ.2ರಂದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MURDER CASE
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆ
