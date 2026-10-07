2008 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ₹4,756 ಕೋಟಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : October 7, 2026 at 5:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಸೂಯೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, 2008ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೈಸ್ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದೆ. 2008 ರಿಂದ 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4,756 ಕೋಟಿ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವೇ 1,583 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
1991ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣ ದೆಸೆಯಿಂದ 1997ರಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1996ರಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ 2193 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕೆಂದು ನೈಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 6,999 ಎಕರೆ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೇ ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಹಠ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಜಾಯಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲವೇ? ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಎಚ್ಚರದಿಂದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಿಎಂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುತ್ತೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ಲೈಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಜಾಯಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು, ಏಕೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.
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