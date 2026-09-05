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ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ; ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಲಿಗೆ ದೂಡಿದ ಆರೋಪ; 32 ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ

32 ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಕರೆತಂದು, ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ, ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಲಿಗೆ ದೂಡಿದ್ದು ಬಯಲು: 32 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಅಕ್ರಮ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ, ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಲಿಗೆ ದೂಡಿದ್ದು ಬಯಲು: 32 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 10:05 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೆಲಸದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೀತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಷಣ್ಮುಖ ಎಂಬಾತ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ "ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕರೆತಂದು, ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಲ್ಲುಪುರಂನ ರಾಮಲಿಂಗಂ, ಚಿದಂಬರಂನ ವಿಜಯ್, ದಿಂಡಿಗಲ್‌ನ ಮೀನಾ, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟುವಿನ ಕನ್ನಿಯಮ್ಮ, ವೃದ್ಧಾಚಲಂನ ಸೆಲ್ವಿ, ಪೆರಂಬಲೂರಿನ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ, ಕಳ್ಳಕುರಿಚಿಯ ಪಳನಿ, ಶ್ರೀರಂಗಂನ ಬಾಬು, ತೇಣಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕಳ್ಳಕುರಿಚಿಯ ಕುಮಾರ್, ತಿರುಚ್ಚಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ್, ತೆಂಕಾಶಿಯ ಆರುಮುಗಂ, ದಿಂಡಿಗಲ್‌ನ ಮಾರಿಮುತ್ತು, ವೆಲ್ಲೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನ ಜಾನ್, ಚಿರಾಳದ ಮೋಹನರಾಜು, ಕಳ್ಳಕುರಿಚಿಯ ಮುರುಗನ್, ತಂಜಾವೂರಿನ ಪ್ರತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಿರುಚಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ರಾಜು, ಅರುಣಾಗಿರಿಯ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ನಾಮಕಲ್ಲುವಿನ ಕಾಮರಾಜು, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನ ಮುರುಗನ್, ಸಿರ್ಕಾಳಿಯ ತಿರುಮುರುಗನ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೂಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಸತಿಯೂ ಇಲ್ಲ - ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಹಿಂಸೆ: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿ ನೀಡದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು-ಖಾರವಿಲ್ಲದ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಊಟ ನೀಡಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್: ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜೀತದಾಳುಗಳಂತೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.32 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಆಗಿದ್ದು, ಆತನ ಸಹಚರರಾದ ರೂಬಿ (39 ವರ್ಷ), ರಂಜಿತಾ (29 ವರ್ಷ), ಸರವಣನ್ (37 ವರ್ಷ), ಕಾರ್ತಿಕ್ (35 ವರ್ಷ) ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಾಮಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 30 ಜನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 32 ಜನರನ್ನು ಷಣ್ಮುಗಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆತಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನೇ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಾಮಾಪುರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ 12 ಜನರಿಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ 32 ಜನರು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ರಾಮಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1976ರ ಕಲಂ 16, 17, 18 ಹಾಗೂ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಮುಂದೇನು?: 32 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ‌ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರದೊಂದಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರ ವಿಳಾಸ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹನೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೈತ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಅಕ್ರಮ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ
CHAMARAJANAGARA
LABOR
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ILLEGAL SLAVERY SYSTEM

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