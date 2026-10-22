ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ: ಇ-ಸಿಮ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಅಂದರ್
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 8:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವೆಸಗಲು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅರೋಪಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆವೆಸಗಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಆ.26ರಂದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕವು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 10 ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ನಿತರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 32 ಸಿಮ್ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 320 ಸಿಮ್ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೊಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರು ಸಂಬಂಧ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಇ-ಸಿಮ್ಗಳಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ಗಳ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಂನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕವೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇ-ಸಿಮ್ ಬಳಸಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಇ-ಸಿಮ್? ಇ-ಸಿಮ್ (eSIM - Embedded SIM) ಎಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫೋನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೂ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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