ಉಗ್ರರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ: ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 2:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ತರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ (ಎಟಿಎಸ್) ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಕೋರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೈದರ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕರುಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಾಧದ ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿಯವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿ ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತರಾಟೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ 15 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್' ಉಗ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ 15 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೈಜ ವಿಳಾಸ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋವಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ಈಶಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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