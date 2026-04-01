ETV Bharat / state

ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಹಾವಳಿ: ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 8:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯಂಗಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಪಾನ್​ ಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರಿಗೆ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಕೈಗೆಟಕುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಕರು ದುಡಿಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಕುಡಿದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್, ವಿನೋಭಾ ನಗರ, ನಾಗರಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ. ಎಸ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಯ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ 35 ಟನ್​ ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ: ಮಾನ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್

TAGGED:

KOPPAL
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಹಾವಳಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ILLEGAL LIQUOR SHOPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.