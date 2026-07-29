ಅಕ್ರಮ ಕೆಟಮೈನ್ ದಂಧೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ನಗದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ
ದಂಧೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎನ್ಸಿಬಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
Published : July 29, 2026 at 9:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಟಮೈನ್ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 82.82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ 18,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ. ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ 26.75 ಕೆ.ಜಿ ಕೆಟಮೈನ್ ಮಾದಕವನ್ನ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ (NCB) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆತ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಹೇಶ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 25.45 ಕೆ.ಜಿ ಕೆಟಮೈನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಂಧೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎನ್ಸಿಬಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇಂಚೆಮ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆರ್ & ಡಿ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಪುಟ್ಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಎಂಬಾತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜೆ. ಕಣ್ಣನ್, ಶಿವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಅವರು ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಬಲದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಟಮೈನ್ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆದಿರುವ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 82.82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ನಗದು ಹಾಗೂ 18,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವೈದೇಶಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.