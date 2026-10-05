ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂಧನ
ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 4:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಮನೋಜ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಬಹು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸದಿರುವುದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲಿನ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೆಡ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಿಢೀರನೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಆ ಶೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಭಾಗವೊಂದು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಭೀಕರ ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
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