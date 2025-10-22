ETV Bharat / state

ಅಕ್ರಮ ಗೋವು ಸಾಗಾಟ: 10ಕಿಮೀ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕಾಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ​ ಗುಂಡೇಟು

ಲಾರಿ ಸಹಿತ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು 10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A lorry carrying cows
ಗೋವು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಚಡವಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಸರ್​ ಲಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು 10 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (40 ವರ್ಷ) ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐಸರ್​ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹಾಸನದಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಚಾಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 10 ಕಿಮೀ ದೂರ ವಾಹನವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಜೀಪಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನವನು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೆನ್​ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈತನ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದೇ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನ ಮೂರು ಫ್ಲಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು: 20 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಅಕ್ರಮ ಗೋ ವಧೆ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಜಪ್ತಿ: ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಕೇಸ್
ಬಂಟ್ವಾಳ ; ಅಕ್ರಮ ಗೋ ವಧೆ ಹಾಗೂ ಗೋ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹಸನಬ್ಬ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ.: 123/2025 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ ಕಲಂ 303, ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಕಲಂ 4, 7, 12 ಹಾಗೂ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 11(ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಸನಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಅ.ಕ್ರ.: 65/2017 (ಐಪಿಸಿ 379, ಗೋಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 4,5,11, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 11(ಎಲ್)) ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಅ.ಕ್ರ.: 88/2018 ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸನಬ್ಬನು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 8(4) ಹಾಗೂ 8(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ M.A.G/SR.44/2025 ರಂತೆ, ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6-54 ಹಾಗೂ 6-54(1) ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕೃತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 25/09/2025ರಂದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಅಕ್ರಮ ಗೋವು ಸಾಗಾಟ
ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ
ILLEGAL COW SMUGGLING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.