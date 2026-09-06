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ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಶಂಕೆ; ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ

ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

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ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 3:50 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.‌

ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ‌ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರೈಲಿನ ಕೆಲ ಬೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.‌ ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು.

ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ‌ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ರೈಲು ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.‌

ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲು ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಲ್ಧಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​​ನವರು ಸೇರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಯುಪಿ ಮೂಲದ ಏಳು ಜನ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ದಾಖಲೆ‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು
ರೈಲು ತಪಾಸಣೆ
ILLEGAL MIGRANTS
ILLEGAL BANGLADESH IMMIGRANTS

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