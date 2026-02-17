ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಹಿಳೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ತೀರ್ಪು: ಐಜಿಪಿ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಜಿಪಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಹರ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
Published : February 17, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 3:55 PM IST
ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಹರ್ಷಾ, 'ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ತೀರ್ಪು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ವಿದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಣಾಪೂರ ಭಾಗದ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಸಾಣಾಪೂರ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಬಿಡದೆ, ಐವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪುರುಷರನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಭಯದಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿತು. ಆ ಒಂದು ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಂದಿಮಲ್ಲನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾಯಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಯಿಯನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿರದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಶರಣಪ್ಪನನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮರಿನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
2025ರ ಮೇ 30ರಂದು 750 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೂವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಹರ್ಷಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
