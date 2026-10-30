ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಕರಣ: ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಪುನಾರಚನೆ; ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಐಜಿಪಿ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ನೇಮಕ
SIT Investigation On Belthangady Girl Rape Murder Case: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 1:13 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (SIT) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ, ಸಿಐಡಿ ಐಜಿಪಿ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಮೂಲ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ದಿನಾಂಕ 30-10-2026ರಂದು ನೂತನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ (ಅಪರಾಧಗಳು) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಎಸ್ಐಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು: ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಐಡಿ ಐಜಿಪಿ (IGP) ಆಗಿರುವ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ (ಐಪಿಎಸ್) ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದಸ್ಯರ ಬದಲಾವಣೆ: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನೇಮಕಾತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ, ತನಿಖೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಿದೆ.
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