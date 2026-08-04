ನನ್ನ ಬಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : August 4, 2026 at 9:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನನ್ನ ಬಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಸಮಾಧಾನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಂತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. 140 ಜನರ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದವರು 48 ಜನ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾನದಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುನಃ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆ. ಇಬ್ಬರು ಗೆದ್ದಿರುವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಬೇಸರ ಸಹಜ. ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಯುವಕರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ: ತನ್ವಿರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಶೋಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ: ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, “ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ “ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, “ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸದನ ಸಭೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸದನ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮತಗಳ್ಳರು, ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡರ ಮತ ಕದ್ದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೇ ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದೇನಿದೆ?. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಅಂಧಭಕ್ತರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರಾ” ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನೀವು ಸಚಿವರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಇದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದಿದ್ದರೆ 50 ವರ್ಷ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ತನ್ವಿರ್ ಸೇಠ್ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ವರಿಷ್ಠರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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