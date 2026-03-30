ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯುದ್ದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 2:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸದ್ಯಕಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, KSRTC ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದರು.
ಕರಗ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12-30ಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕರಗ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
24ಗಂಟೆಯೂ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕರಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಐದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವೋಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?. ಅವರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಲಂಬನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
